Москва, , 11:35 — REGNUM Лучшим вратарём Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2021/22 признан голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба лиги.

Игорь Акинфеев Алексей Колчин © ИА REGNUM

В минувшем сезоне Акинфеев провёл 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 28 голов. Он сыграл «на ноль» в 13 матчах, став лучшим по этому показателю седьмой раз за карьеру в РПЛ.

36-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступает с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Акинфеев продлил контракт с клубом до конца сезона 2023/24.

Читайте ранее в этом сюжете: Акинфеев продлил контракт с ЦСКА