Донецк, 16 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:15 и 10:30 город атаковали с позиций в населённом пункте Пески, оккупированном украинскими войсками. Сначала по Куйбышевскому району города выпустили пять мин калибра 120 мм, затем по Кировскому району — десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецк утром 16 июня обстреляли несколько раз, в том числе с применением РСЗО «Ураган».