Горно-Алтайск, 16 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай стали известны предварительные результаты Всероссийской переписи населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по данным на 1 октября 2021 года здесь проживало 211 тыс. человек.

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Таким образом, за последние 11 лет число постоянно проживающих в республике выросло на 2,4%. При этом в регионе продолжается процесс урбанизации. Если в 2010 году городское население составляло 27,6%, то к 2021 году этот показатель достиг 30,8%.

«Перепись задает нулевую отметку, и в этой цифре со временем начинает накапливаться погрешность административного учета, которая исправляется при проведении следующей переписи населения», — добавили в правительстве.