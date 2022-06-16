Канберра, 16 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Похоже, что несмотря на энергокризис в Австралии, премьер-министр страны Энтони Альбаниз не собирается отказываться от проведения обещанной «зеленой» политики. Такое впечатление сложилось у тех, кто послушал его выступление на пресс-конференции 16 июня, передает телеканал NineNews.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Самая дешевая форма новой электроэнергии — это чистая энергия, на которую направлены инвестиции. Но она не поступает в общую сеть, потому что передача электроэнергии не соответствует требованиям XXI века», — сказал премьер-министр страны.

«Между тем стареющие угольные электростанции были более подвержены отключениям. Произошли сбои в их работе, потому что они старые. Нам об этом известно», — добавил Альбаниз.

По его словам, предыдущие правительства Австралии делали недостаточно в рамках «зеленого перехода».