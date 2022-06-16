София, , 11:33 — REGNUM Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии приступили к активной фазе учений в небе над пограничными районами страны. Об этом 16 июня сообщает БНР.

МиГ-29 ВВС Болгарии Krasimir Grozev

Согласно официальной информации, указанные полеты осуществляются в ночное время в рамках программы подготовки лётного и инженерно-технического состава. Силы спецподразделений НАТО в указанных мероприятиях участия не принимают.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении привлечь дополнительные средства для осуществления проектов в сфере обороны.