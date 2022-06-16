София, 16 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии приступили к активной фазе учений в небе над пограничными районами страны. Об этом 16 июня сообщает БНР.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

Согласно официальной информации, указанные полеты осуществляются в ночное время в рамках программы подготовки лётного и инженерно-технического состава. Силы спецподразделений НАТО в указанных мероприятиях участия не принимают.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении привлечь дополнительные средства для осуществления проектов в сфере обороны.