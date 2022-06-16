Брюссель, 16 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение президента США Джо Байдена выделить в помощь Украине ещё около $1 млрд. Об этом Столтенберг заявил 16 июня перед началом заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Nato.int Йенс Столтенберг на Украине

«Я приветствую объявление президентом США предоставления дополнительной поддержки Украине, так как они действительно нуждаются в этом», — сказал Столтенберг.

Пресс-служба Белого дома 15 июня распространила заявление Байдена, в котором говорится о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд. В частности, дополнительные $225 млн выделяются на гуманитарное содействие населению Украины.

В пакет военной помощи вошли «дополнительные артиллерийские вооружения и системы береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные комплексы».

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