Канберра, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз проведет экстренное совещание для решения энергетического кризиса в стране. Об этом сообщил 16 июня телеканалNineNews.

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Это произойдет на фоне того, как Общенациональный оператор австралийского энергетического рынка (AEMO) уже предупредил, что в штате Квинсленд следует ожидать еще одного незначительного дефицита электроэнергии 16 июня.

В свою очередь премьер-министр страны Альбаниз и министр энергетики Крис Боуэн встретятся в этот же день с крупнейшими производителями и поставщиками электроэнергии, чтобы попытаться разрешить кризис.

На пресс-конференции министр Боуэн отметил, что Новый Южный Уэльс — это штат, где ситуация выглядит наиболее острой, когда дело доходит до электроснабжения.

«По сути, это проблема вызвана закрытием и отключением угольных электростанций», — сказал он.

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