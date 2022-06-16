Москва, 16 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Почти две три жителей России (63%) уверены, что сейчас лучше тратить деньги по минимуму, а стараясь как можно больше откладывать на будущее (в мае 2020 года — 81%). Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Копилка

Считают целесообразным потратить зарплату или пенсию как можно скорее 24% опрошенных (в мае 2021 года — 26%, в май 2020 года — 12%).

Что касается кредитования, то 81% граждан не рассматривают возможность получения банковских займов (в мае 2021 года — 70%). Считают нынешнее время благоприятным для взятия кредитов лишь 6%.

Опрос по телефону проведён 21 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России все чаще стали копить деньги «на старость»/

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