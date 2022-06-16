пос. Кетченеры, Калмыкия, , 11:32 — REGNUM В Калмыкии жителям 500 домов, расположенных в посёлке Кетченеры, произвели перерасчёт платы за водоснабжение в связи с крупной коммунальной аварией. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 16 июня.

Тарифы ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках прокурорской проверки установлено, что ​ около 500 домов, расположенные на улицах Пушкина, Ленина, Очирова, Хечеева, Сельгикова, Титова, Можайская, Хрущева и 2-я Набережная, оставались без воды с 24 по 26 мая. Причиной этому стала авария на магистральном водопроводе.

​Прокуратура в адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесла представление, которое исполнено.

ИА REGNUM сообщало, что порыв асбестовой трубы на магистральной линии водоснабжения в посёлке Кетченеры случился вследствие высокой изношенности.

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