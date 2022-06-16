пос. Кетченеры, Калмыкия, 16 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Калмыкии жителям 500 домов, расположенных в посёлке Кетченеры, произвели перерасчёт платы за водоснабжение в связи с крупной коммунальной аварией. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

В рамках прокурорской проверки установлено, что ​ около 500 домов, расположенные на улицах Пушкина, Ленина, Очирова, Хечеева, Сельгикова, Титова, Можайская, Хрущева и 2-я Набережная, оставались без воды с 24 по 26 мая. Причиной этому стала авария на магистральном водопроводе.

​Прокуратура в адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесла представление, которое исполнено.

ИА REGNUM сообщало, что порыв асбестовой трубы на магистральной линии водоснабжения в посёлке Кетченеры случился вследствие высокой изношенности.