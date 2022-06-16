Канберра, , 11:31 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии оставался ниже 4% в мае 2022 года несмотря на то, что более 61 000 человек вышли на рынок труда. Новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) свидетельствуют о том, что уровень занятости с учетом сезонных колебаний остается стабильным на уровне 3,9%. Об этом 16 июня сообщил телеканал Nine News.

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В свою очередь глава отдела статистики труда Бьорн Джарвис отметил, что более 60 000 новых работников, которые вышли на рынок труда, служат примером того, что экономика Австралии оправляется после пандемии коронавируса.

В то же время отработанное количество часов в мае увеличилось на 0,9% после роста на 1,3% в апреле.

«Помимо продолжающейся тенденции к увеличению занятости, мы по-прежнему наблюдаем относительно сильный рост количества отработанных часов», — говорится в пресс-релизе Джарвиса.