Иркутск, , 11:30 — REGNUM Лекарственное обеспечение — основная проблема, волнующая жителей Приангарья в медицинских чатах, заявил руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.

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Помимо лекарственного обеспечения жителей Приангарья волнуют впоросы записи к врачу или на обследования, информация справочного характера — например, график работы учреждения, его адрес или контакты, а также вопросы касательно льготного лекарственного обеспечения, диспансеризации и вакцинации.

«В марте 2022 года министерство здравоохранения Иркутской области подключилось к проекту «ЗдравКонтроль». Было создано два профильных телеграмм-чата непосредственно с представителями медицинских организаций для оперативного взаимодействия и решения вопроса с жителями Иркутска и всего региона. Такая коммуникация показала свою эффективность и заинтересованность среди населения. Проект и дальше будет развиваться на территории республики», — сообщил о. п. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, что федеральный проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Общественной палаты и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Тюменское здравоохранение вышло в Telegram в рамках проекта «ЗдравКонтроль». Открыты три чата — «Тюмень. Здоровье», «Тюменская область. Здоровье», «Тобольск. Здоровье».

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