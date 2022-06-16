Сидней, Австралия, 16 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Руководство компании BHP приняло решение закрыть угольную шахту в Хантер-Вэлли в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) после того, как не удалось найти покупателя для продажи актива. Об этом 16 июня сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Как пишут журналисты, речь идет о шахте под названием NewSouthWalesEnergyCoal (NSWEC). На ней работает около 2000 человек, и она является крупнейшей в штате.

Компания BHP в настоящее время имеет разрешение на добычу полезных ископаемых в районе шахты до 2026 года. Сейчас ее правление намерено продлить разрешение на работу до 2030 года, после чего функционирование шахты перестанет быть рентабельным.

В руководстве горнодобывающей компании уже заявили, что New South Wales Energy Coal будет закрыта после 2030 года.