Вашингтон, 16 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл пообещал сделать всё необходимое для сдерживания инфляции, которая взлетела до сорокалетнего максимума, передает 16 июня Associated Press. И всё более растет вероятность того, что это приведет к одному болезненному событию, которого ФРС стремится избежать: рецессии.

Federalreserve Джером Пауэлл

Худший, чем ожидалось, отчет по инфляции за май — потребительские цены выросли на 8,6% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим скачком с 1981 года — подтолкнул ФРС к тому, чтобы повысить базовую ставку на три четверти пункта в среду 15 июня.

«Мягкая посадка», на которую рассчитывала ФРС, то есть замедление инфляции до 2% без разрушения экономики, становится сложнее и рискованнее, чем рассчитывал Пауэлл. Каждое повышение ставки означает рост стоимости заимствований для потребителей и бизнеса. И каждый раз, когда потенциальные заемщики обнаруживают, что ставки по кредитам непомерно дороги, вызванное этим снижение расходов подрывает уверенность, рост занятости и общую экономическую активность.

«У нас есть путь к ней, — сказал Пауэлл 15 июня, имея в виду «мягкую посадку». — Легче не становится. Становится всё сложнее».

«Они говорят вам: «Мы сделаем всё возможное, чтобы снизить инфляцию до 2%», — говорит главный экономист компании по управлению активами State Street Global Advisors Симона Мокута. — Надеюсь, данные по (инфляции) не потребуют от них сделать то, что они хотят. Иначе за это придется заплатить».

По мнению Мокуты, вероятность рецессии сейчас составляет 50 на 50.

Выступая на пресс-конференции 15 июня, Пауэлл отверг любые прогнозы о том, что ФРС неизбежно вызовет рецессию своими попытками обуздать инфляцию.

Однако история экономики говорит о том, что для контроля над инфляцией может потребоваться агрессивное повышение ставок, сводящее на нет экономический рост. А это, как правило, и есть рецепт для рецессии.