Канберра, , 11:29 — REGNUM Для многих жителей Австралии недавний хаос на рынке электроэнергии оказался беспрецедентным. Предупреждения об отключении электроэнергии на восточном побережье страны были встречены заверениями политиков в том, что никому не нужно выключать свои электроприборы, но все равно пытаться экономить энергию. Об этом 16 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

На положение дел в Австралии влияние оказали несколько факторов: последние события на территории Украины и России, неожиданные сбои стареющих угольных электростанций в Австралии, низкий уровень поставок газа и отсутствие срочной адаптации к возобновляемым источникам энергии.

Многие эксперты говорят, что кризис назревал годами. Тем не менее, у Австралии есть энергия для обеспечения населения и промышленников электроэнергией.

По сути, пишут журналисты, производители электроэнергии выводили свои мощности с рынка из-за установленного ценового предела в 300 долларов за мегаватт-час (МВтч). Как оказалось, цена производства и доставки электроэнергии является выше, чем установленный лимит, поэтому предприниматели не хотят работать себе в убыток.