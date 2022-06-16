Джакарта, 16 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил Германии создать немецкий промышленный квартал в одном из регионов страны, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Я передаю предложение Индонезии Германии о строительстве немецкого промышленного квартала в одном из промышленных районов страны», — заявил Джоко Видодо.

Затем президент Индонезии также предложил Германии построить завод в Индонезии. По его словам, отрасль полупроводников может помочь Индонезии войти в глобальную цепочку поставок чипов.

Кроме того, Джоко Видодо предложил Германии сотрудничество в исследовании области электромобилей.

Что касается сотрудничества в области изменения климата, президент Индонезии высоко оценил развитие инициативы «Зеленая инфраструктура» стоимостью €2,5 млрд.

«Я приглашаю Германию стать партнером в развитии потенциала новых возобновляемых источников энергии в Индонезии», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Индонезии и Германии обсудили преодоление кризиса в области продовольствия и энергетики.