Кемерово, , 11:27 — REGNUM В Кемеровской области исполнительного директора компании осудили за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Вырубка деревьев Pixabay.com

Место незаконной рубки деревьев на территории Шалымского участкового лесничества было обнаружено в октябре 2021 года. Выяснилось, что рабочие выполняли заказ исполнительного директора местной фирмы. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ущерб составил около 13,4 млн рублей. Фигурант дела признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу в 1 млн рублей.