Кемерово, 16 июня 2022, 11:27 — REGNUM В Кемеровской области исполнительного директора компании осудили за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщило региональное управление МВД России.
Место незаконной рубки деревьев на территории Шалымского участкового лесничества было обнаружено в октябре 2021 года. Выяснилось, что рабочие выполняли заказ исполнительного директора местной фирмы. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Ущерб составил около 13,4 млн рублей. Фигурант дела признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу в 1 млн рублей.