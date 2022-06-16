Донецк, , 11:26 — REGNUM Решение о расстреле двух наёмников из Британии и одного из Марокко, которые ранее были приговорены судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, будет принято не ранее, чем через месяц. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Месяц есть на обжалование решения в конституционном порядке. После того, как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что министерство юстиции Донецкой народной республики будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Пушилин уточнил, что на обжалование решения суда дается месяц и в течение этого времени приговор точно не будет приведен в исполнение.

«После того, как будет обжалован или не обжалован (приговор — ред.), будет приниматься следующее решение», — пояснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 47 человек личного состава.