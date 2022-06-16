Томск, 16 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, которого обвиняют в организации и вовлечение в занятие проституцией. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Уголовное дело

По данным следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с сослуживцем и жителем Томска для создания ОПГ ещё будучи стажёром на должности участкового уполномоченного полиции в 2021 году. Организатор группы арендовал жилое помещение для девушек, реализовал схему выполнения заказов, устанавливал тарифы и так далее.

«Обвиняемый, используя своё служебное положение, вместе с сослуживцем разрешали возникавшие у женщин, занимавшихся проституцией, конфликтные ситуации с их клиентами, подыскивали лиц женского пола для вовлечения их в занятие проституцией и принуждали их к продолжению занятия проституцией с применением насилия и угроз его применения», — отметили в ведомстве.

В своей деятельности они использовали в том числе служебный автотранспорт отдела полиции. Подпольный бордель проработал с мая по июль 2021 года, за это время в занятие проституцией они вовлекли восемь женщин, которых признали потерпевшими.

Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел. Как отмечается, он признал свою вину и сотрудничал со следствием. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Дело против двух его сообщников ещё находится в производстве.