Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Причин для помилования попавших в плен иностранных наемников нет, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин (справа) на ПМЭФ-2022 Елена Молчанова © ИА REGNUM

По его словам, у приговоренных судом к смертной казни наемников есть месяц на обжалование смертного приговора в конституционном, законном порядке.

«У меня есть право на помилование, но пока я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы этим правилом воспользоваться, — сказал Пушилин. — Люди, которые приехали за деньги убивать гражданское население — женщин, детей, стариков, — должны понести соответствующее наказание».

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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