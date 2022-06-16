Сеул, 16 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в мае 2022 года индекс импортных цен составил 153,74 пункта, что на 3,6% больше по сравнению с апрелем текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 36,3%.

Эксперты отмечают, что увеличение показателя связано с ростом мировых цен на нефть.

Средняя стоимость дубайской нефти в мае составила $108,16 за баррель, что на 5,6% больше, чем в апреле текущего года.

Между тем индекс экспортных цен составил 131,35 пункта, что на 3,1% больше по сравнению с апрелем 2022 года.