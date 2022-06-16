Москва, 16 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически — дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями — это тоже те усилия, которые обречены на провал», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил о крахе направленных против России санкций, признанном мировыми экспертами. По его словам, так считают даже в тех странах, которые ввели ограничения, в том числе в США.

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