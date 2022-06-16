Донецк, 16 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Город Донецк попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:15 украинские боевики нанесли удар из ствольной артиллерии с позиций в Новомихайловке. По Петровскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк с применением реактивной системы залпового огня «Ураган».