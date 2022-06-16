Виктория, 16 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. По меньшей мере два члена экипажа судна для ловли тунца Albacora Cuatro из Виго погибли в результате взрыва на борту, когда судно было пришвартовано на Сейшельских островах. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в рыболовецкой отрасли.

moritz320 Рыболовецкое судно

Отмечается, что судно находилось на ремонте в доке как раз в тот момент, когда произошел взрыв.

Согласно первым полученным данным, взрыв мог произойти из-за утечки аммиака.