Махачкала, 16 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор бывшему сотруднику МВД РФ по Хунзахскому району Камилю Батырову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве в особо крупном размере. По приговору суда обвиняемый отправится в колонию строгого режима на восемь лет, сообщили 16 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как было установлено в суде, экс-участковый уполномоченный в составе банды, организованной бывшим депутатом Народного собрания республики Магомедом Магомедовым в период с 2011 по 2013 годы вымогал, угрожая расправой, денежные средства в сумме 24 млн рублей у директора ОАО «Махачкалинский завод лакокрасочных изделий».

Ранее были осуждены организатор банды Магомед Магомедов. Его отправили на 16 лет в колонию строгого режима, признав виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе незаконном завладении недвижимостью и денежными средствами, а также в легализации этого имущества.

Членами созданной им банды были его брат — депутат собрания депутатов муниципального образования «Хунзахский район» Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудин Абакаров, и. о. директора филиала «Витас Банк» в Махачкале Мурад Казиахмедов, двое сотрудников полиции и другие лица. Ряд из них до сих пор находится в розыске.