Посёлок Бабынино, Калужская область, 16 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В пруду, расположенном около села Куракино Бабынинского района, 15 июня было обнаружено тело 39-летнего местного жителя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

Со слов очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения около пожарного пруда, хотел искупать свою собаку, зашел в водоём, однако из воды обратно выбраться не смог. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следователи устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

По результатам проверки случившегося будет принято процессуальное решение.