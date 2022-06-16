Донецк, 16 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из минометов Куйбышевский район Донецка. Об этом 16 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги и отбирали землю у фермерских хозяйств, подтверждения этих фактов есть у министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.