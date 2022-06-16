Якутск, , 11:21 — REGNUM Двое окончивших школу жителей Якутии получат по 200 тыс. рублей за то, что набрали на ЕГЭ дважды по 100 баллов. Все задания без ошибок выполнили на экзаменах 19 одиннадцатиклассников из Якутии, сообщил в своём телеграм-канале 16 июня глава региона Айсен Николаев.

ЕГЭ © Иван Шилов

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Дважды набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ Назар Павлов (по химии и математике) и Виталий Красиков (по литературе и русскому языку). Всего на выплаты тем, кто получил на экзаменах 100 баллов, из бюджета потратят 2,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата в 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ в Якутии учреждена в честь 100-летнего юбилея республики.