ГИБДД: В Ярославле не хватает денег на дорожную разметку
Ярославль, 16 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославле не хватает денег на разметку, а её качество вызывает сомнение у сотрудников ГИБДД. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы заявил начальник регионального управления ГИБДД Антон Царёв.
По словам Царёва, в этом году разметку начали наносить в конце мая, хотя погода позволяла делать это уже в конце апреля.
По словам главы ГИБДД, в контракте на нанесение разметки указана вся дорожная сеть. Но задания городскими властями выдаются на конкретные улицы.
Есть у сотрудников ГИБДД и замечания к качеству.
Полицейский привёл пример соседней Костромы. По его словам там только на 52 улицах наносится термопластиковая разметка, не считая обычной краски. При этом цена контракта в Костроме ниже, чем в Ярославле — 15 млн.