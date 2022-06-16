Ярославль, 16 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославле не хватает денег на разметку, а её качество вызывает сомнение у сотрудников ГИБДД. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы заявил начальник регионального управления ГИБДД Антон Царёв.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки в Ярославле

По словам Царёва, в этом году разметку начали наносить в конце мая, хотя погода позволяла делать это уже в конце апреля.

«У нас уже есть большое количество ДТП в местах, где эта разметка должна быть. Но разметки нет, ДТП происходят. Что касается экономики, мы посмотрели количество денег, которые выделяются городу на разметку. Однозначно: этих денег не хватает. Тут нужно что-то думать с субсидированием. 21,5 миллион, который выделен на разметку, это, по-моему, в два раза меньше, чем в прошлые года, и этих денег очевидно не хватит», — сказал Антон Царёв.

По словам главы ГИБДД, в контракте на нанесение разметки указана вся дорожная сеть. Но задания городскими властями выдаются на конкретные улицы.

«Как только деньги будут исчерпаны, разметку перестанут наносить. Значительная часть улиц города останется без разметки», — констатировал Антон Царёв.

Есть у сотрудников ГИБДД и замечания к качеству.

«Мы проводим замеры. Если сейчас примерно в нормативе, то через месяц мы замеряем повторно и уверен, что эта разметка не будет отвечать по световозвращающим характеристикам», — рассказал глава ГИБДД.

Полицейский привёл пример соседней Костромы. По его словам там только на 52 улицах наносится термопластиковая разметка, не считая обычной краски. При этом цена контракта в Костроме ниже, чем в Ярославле — 15 млн.