Элиста, 16 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, выписаны с выздоровлением четыре ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 696 случаев заражения коронавирусом, вылечились 50 754 ковид-пациента. Зарегистрировано 843 случая смерти от COVID-19.