Брянск, 16 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализированы 11 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в региональном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 33 человека.

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Всего в Брянской области зарегистрировано 162 156 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 157 933 человека. Скончались от осложнений 4 034 пациента, новых летальных исходов за сутки не отмечено.

В регионе проведено 1 927 348 исследований на коронавирус.