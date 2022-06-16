Нью-Дели, , 11:18 — REGNUM Испания стремится разрешить кризис в Алжире путем «диалога и дипломатии». Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

«Мы хотим иметь с Алжиром наилучшие отношения, какие только возможны, с его правительством, чтобы разрешить любые разногласия, которые у нас могут возникнуть, путем диалога и дипломатии», — сказал Альбарес.

При этом он отметил, что диалог будет вестись с учётом защиты интересов Испании и её компаний, работающих в Алжире.