Лондон, , 11:22 — REGNUM Цены на газ в Европе в начале биржевых торгов 16 июня поднялись выше отметки $1450 за 1 тыс. кубометров. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Газопровод «Северный поток » Официальный сайт ПАО «Газпром»

Биржевые цены превысили $1450 впервые с начала апреля. Темпы роста достигали 15%.

Цены пошли вверх после сообщения Газпрома о том, что на компрессорной станции «Портовая» остановлен ещё один газотурбинный двигатель Siemens. «Портовая» — головная компрессорная станция «Северного потока».

Как сообщало ИА REGNUM, после остановки очередного агрегата на станции «Портовая» будут работать только два из восьми.

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