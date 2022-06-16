Барнаул, 16 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Алтайский край лидирует среди российских территорий по качеству и доступности обезболивания. Подробности по итогам Общероссийского медицинского конгресса «Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации», прошедшем в Москве, сообщает минздрав региона.

Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция Болен

В рамках конгресса опыт организации системы паллиативной помощи представил и главный внештатный специалист минздрава Алтайского края, заведующий отделением выездной патронажной паллиативной медицинской помощи Алтайского краевого онкологического диспансера Виктор Павлишинец.

Он рассказал, что за последние три года в Алтайском крае более чем в два раза вырос объем паллиативной помощи населению. Необходимую паллиативную поддержку получают 99,5% пациентов, нуждающихся в ней. Причем, около 70% из них — это онкологические больные.

Паллиативная помощь оказывается не только в специализированных стационарах, но и на дому, в привычных условиях и в окружении близких людей. Для этого в регионе организовано 10 выездных бригад для взрослых и детей.

В структуре лекарственных препаратов для паллиативной поддержки появились обезболивающие пролонгированного действия, позволяющие эффективно бороться с прорывами боли. Практический в 20 раз выросла доля неинвазивных обезболивающих препаратов (таблетки, капсулы, пластыри).

В каждой аптеке и в каждой медицинской организации Алтайского края сформирован неснижаемый запас обезболивающих препаратов на ближайшие полгода. За последние два года на телефон горячей линии по обезболиванию не поступало ни одной жалобы по лекарственному обеспечению паллиативных пациентов. Это беспрецедентный опыт на территории Российской Федерации, отметили участники конгресса.

Опыт Алтайского края был высоко оценен организаторами и участниками конгресса. За большой вклад в развитие паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации Виктор Павлишинец был награжден дипломом Российской Ассоциации паллиативной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в эндоскопическом отделении «Медицинского города» в повседневную практику внедряется метод нейролизиса — обезболивание пациентов с терминальной стадией рака с применением чистого спирта.

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