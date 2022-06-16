Братислава, , 11:15 — REGNUM Словакия передала Украине пять военных вертолетов серии «Ми» и тысячи реактивных систем залпового огня «Град», сообщил министр обороны страны Ярослав Надь 16 июня, как передает Reuters.

Флаги Словакии и ЕС Daniel Antal

«Рад подтвердить, что тысячи словацких 122-миллиметровых реактивных установок «Град» и 5 вертолетов серии «Ми» благополучно переданы вооруженным силам Украины», — написал Надь в соцсети после встречи министров обороны стран НАТО и других западных стран в Брюсселе.

По его словам, эти вертолеты уже заменены в словацких вооруженных силах вертолетами UH-60M Black Hawk американского производства.

Словакия, член НАТО и западный сосед Украины, решительно поддержала оборону страны против России.

Ранее она уже предоставляла другое военное оборудование и боеприпасы, включая систему противовоздушной обороны С-300.

Словакия также согласилась продать Украине восемь новых самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

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