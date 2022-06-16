Москва, 16 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют расширить городскую сеть постаматов. В постаматах будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) skeeze Отгрузка товара

Дополнительные постаматы установят в библиотеках, музеях, поликлиниках, фитнес-центрах, вестибюлях станций Московского метрополитена, на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД), на парковках и др.

Также постаматы могут установить и в подъездах жилых домов по решению общего собрания собственников. В будущем городскую сеть постаматов планируют интегрировать с порталом mos.ru. Москвичи смогут получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская логистическая компания «Цайняо» будет сотрудничать с российским оператором «СберЛогистика» в сфере выдачи заказов.

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