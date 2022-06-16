В Чебоксарах разработают правила для электросамокатов
Чебоксары, 16 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В столице Чувашии взялись за нормативное регулирование использования электросамокатов, выдаваемых в аренду. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.
По его словам, власти работают «над удобством и доступностью» услуг по прокату электросамокатов.
Глава администрации Чебоксар констатировал спрос на данные услуги летом, отметив, что это «экологичное передвижение на короткие расстояния»:
Он также напомнил, ссылаясь на транспортную стратегию России до 2030 года, что «средства индивидуальной мобильности признаны важным элементом городской транспортной инфраструктуры».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии на одном из межведомственных совещаний, посвящённых использованию электросамокатов, предложили запретить детям до 16 лет арендовать и использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Также предлагалось определить зоны запрета использования электросамокатов и зоны с ограничением их скорости.