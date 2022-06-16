Чебоксары, 16 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В столице Чувашии взялись за нормативное регулирование использования электросамокатов, выдаваемых в аренду. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самокаты на прокат

По его словам, власти работают «над удобством и доступностью» услуг по прокату электросамокатов.

«По моему поручению активно ведётся разработка инструментов специального регулирования деятельности операторов кикшеринга — аренда электросамокатов. Всё — с целью безопасности граждан», — написал Денис Спирин.

Глава администрации Чебоксар констатировал спрос на данные услуги летом, отметив, что это «экологичное передвижение на короткие расстояния»:

«Микромобильный сервис расценивается сейчас как один из факторов роста экономической активности».

Он также напомнил, ссылаясь на транспортную стратегию России до 2030 года, что «средства индивидуальной мобильности признаны важным элементом городской транспортной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии на одном из межведомственных совещаний, посвящённых использованию электросамокатов, предложили запретить детям до 16 лет арендовать и использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Также предлагалось определить зоны запрета использования электросамокатов и зоны с ограничением их скорости.