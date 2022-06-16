Пермь, 16 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Перми Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь подал иск против городской администрации, взыскивая 2 млн рублей, сообщает издание »Коммерсантъ».

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Монастырь требует компенсацию, положенную как собственнику аварийного жилья, которое подлежит сносу. Заявление подано в Арбитражный суд Пермского края 6 июня, но оставлено пока без движения. По делу не оплачена госпошлина и не соблюден претензионный порядок. Истцу предложили устранить недостатки до 6 июля.

Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю принадлежат жилые помещения в доме по ул. Красная площадь, 5. Здание признано аварийным. Муниципалитет отказал в выплате компенсации, мотивируя это тем, что монастырь является юрлицом.