Сеул, 16 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Экономические и финансовые власти Южной Кореи провели 16 июня внеочередное совещание по вопросам макроэкономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что участники совещания обсудили повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня ФРС решила повысить ставку на 0,75 процентных пункта для поддержания целей по достижению максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевым 2% в долгосрочной перспективе.

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«В условиях затянувшейся неопределенности и повышения процентной ставки ФРС США, правительство и ЦБ Южной Кореи разделили мнение о необходимости реагирования на любые изменения на финансовом рынке», — сообщил вице-премьер, министр стратегии и финансов Чху Гён Хо.

Между тем глава Банка Кореи Ли Чхан Ён не сказал ничего определённого по поводу возможного увеличения учётной ставки, однако отметил, что соответствующее решение будет принято после изучения ситуации на рынке.

Представители правительства и Банка Кореи придерживаются мнения, что денежно-кредитная политика должна быть сосредоточена на борьбе с инфляцией.

Стороны также договорились остерегаться чрезмерной волатильности на валютном рынке и сделать всё возможное, чтобы избежать «стадного поведения» в будущем.