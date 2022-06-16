Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В массовом легкоатлетическом забеге в день открытия Петербургского международного экономического форума-2022 принял участие 16 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Забег на пять километров стартовал от Исаакиевского собора. После гонки глава региона поприветствовал подписчиков с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

«Только что завершили дистанцию с Романом Старовойтом. Курск и Белгород только вперёд и только все вместе! Хорошего всем дня!», — опубликовал в социальных сетях видеопривет Вячеслав Гладков.

Главы регионов намерены подписать на ПМЭФ-2022 несколько совместных соглашений.