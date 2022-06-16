Новосибирск, 16 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не ходил в IKEA как на экскурсию. Об этом он сказал, комментируя информацию о том, что шведский концерн планирует уйти из России.

Sam Greenhalgh IKEA

«У меня были рабочие поездки туда в свое время, — цитирует сайт VN.ru Локтя. — Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, думаю, они заместят на рынке эту компанию».

Локоть уверен, что Новосибирск очень привлекателен для крупных торговых сетей.

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