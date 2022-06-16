16 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Поездка лидеров Франции, Германии и Италии на Украину стала поводом для многочисленных шуток в итальянском сегменте соцсетей.

Владимир Бадмаев, , 13:05 — REGNUM 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали на Украину. Итальянские СМИ опубликовали фото трёх политиков в вагоне поезда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пуск ракет Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем в итальянском сегменте соцсетей эта поездка стала поводом для многочисленных шуток. Большинство из них крутится вокруг стереотипных анекдотов, как однажды встретились итальянец, француз и немец…

«Прямо как в анекдоте… Есть итальянец, француз и немец… жаль только, что в этом случае мы наименее умные», — прокомментировала Микела П.

«Итальянец, немец, француз… Не хватает англичанина для полного комплекта», — считает Габриеле К.

«Эту сцену я уже видел в каком-то документальном фильме. Это были 30-е — 40-е годы прошлого века. История циклична», — отметил Винченцо Г., намекая, по всей видимости, на встречу лидеров этих же трёх стран, а также Великобритании в Мюнхене в 1938 году.

«Они — как три волхва… только вместо золота, ладана и мирры привозят с собой оружие, бомбы и пиво», — заметила Сильвия Дз.

Также многие комментаторы шутят о том, что российскому президенту представился удобный случай устранить своих противников одним ударом.

«Давай, Путин!» — призвал Никола К., сопроводив комментарий картинкой с взлетающей ракетой.

«Путин, сейчас самое время ударить!» — добавил Франческо Ч.

«Я тоже об этом подумал, но нам нужен Байден для полного набора», — поддержал Освальдо М.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему путешествующий поезд не стал мишенью, если бы он этого захотел? Доставьте мне удовольствие, не считайте всех идиотами», — призвал СМИ Эльвио Б.

«Просто один вопрос… Почему на всех фотографиях глав государств, едущих на Украину, и особенно в разбомбленный Киев, улыбаются больше, чем я, когда еду с семьей в Гардаленд? Не видно даже малейшего беспокойства, что на них могут направить ракету», — удивляется Альфредо Г.

Пользователи соцсетей также гадают, с какой именно целью лидеры трёх стран едут на Украину и как именно президент США Джо Байден даёт им указания.

«Они едут туда, чтобы разжигать конфликт», — считает Мария Р.

«Потом звонит Байден и говорит им, что сказать», — отметил Франческо Б.

«Хотят договориться о поставке оружия на Украину и разблокировать пшеницу. Боюсь, что их не интересует возможный голод, но они боятся беженцев, которые могут прибыть в Европу», — рассуждает Джорджо М.

«Они продолжают ходить к Зеленскому и хором повторяют одно и то же: военная помощь, вступление в ЕС и так далее. Если у них есть яйца, они должны пойти к Путину, сесть за стол переговоров и, прежде всего, дистанцироваться от абсурдной позиции, которую заняли США!» — заключил Бенито Д’Э.