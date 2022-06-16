Чита, 16 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Забайкалье каждое седьмое преступление совершается с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, сообщает 16 июня телеграм-канал краевой прокуратуры.

Киберпреступность

В соответствии с данными правовой статистики за 5 месяцев 2022 года на территории Забайкальского края зарегистрировано 1271 преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 17,5% меньше показателя прошлого года (1541).

Снижение количества зарегистрированных преступлений указанной категории наблюдается как по Дальневосточному федеральному округу — на 18,5% (10 952), так и в целом по России — на 9,8% (204 821).

Из общего числа учтенных в Забайкалье IT-преступлений с использованием сети «Интернет» совершено 792, с использованием (применением) расчетных (пластиковых) карт — 376, средств мобильной связи — 511.

Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Центральном (445), Ингодинском (96), Железнодорожном (109) районах г. Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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