Липецк, 16 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Продлён режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в число которых входит аэропорт Липецка, сообщила 16 июня пресс-служба Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Аэропорт останется закрыт до 24 июня. Также запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты в РФ, согласно сообщению ведомства, работают в штатном режиме.