Вашингтон, 16 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Студия Infinity Ward, являющаяся одним из разработчиков игр франшизы Call of Duty, возможно, реализует проект ролевой игры в открытом мире. Об этом 16 июня сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Журналисты обратили внимание, что компания разместила в Сети объявление о вакансии на должность нарративного режиссера. Разработчик сообщил, что Activision Publishing ищет сотрудника, который будет заниматься сюжетом, персонажами и созданием вселенной «ролевой игры с открытым миром». Стоит отметить, что спустя некоторое время Infinity Ward удалила это объявление.

Напомним, за свою историю (с 2003 года) Infinity Ward занималась исключительно проектами франшизы Call of Duty. Сейчас компания разрабатывает вторую часть многопользовательской экшн-игры Call of Duty: Warzone.