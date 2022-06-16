Мадрид, 16 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Правительство Испании считает неприемлемыми слова, которые официальное алжирское информационное агентство использовало в отношении министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса. Об этом заявила третий заместитель председателя правительства Испании и министр по вопросам экологического преобразования Тереса Рибера в интервью телеканалу Telecinco.

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По её словам, Альбарес нацелен на «нормализацию» дипломатических отношений между двумя странами «как можно скорее».

Ранее алжирское информационное агентство назвало Хосе Мануэля Альбареса «псевдодипломатом» и «разжигателем» за то, что он обратился к Брюсселю за посредничеством в вопросе осложнения отношений с Алжиром.