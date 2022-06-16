В Крыму собирают книги для детей Херсонской области
Симферополь, 16 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Сбор книг с произведениями русских писателей для детей Херсонской области инициирован в Крыму. Об этом сообщил 16 июня глава региона Сергей Аксёнов в соцсетях.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книги
«Сегодня встретился с представителями крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России», которые инициировали сбор книг с произведениями русской литературы для детей Херсонской области», — написал Аксёнов.
Глава региона поддержал инициативу, отметив, что это поможет детям с освобождённых территорий расширить кругозор, познакомиться с литературным наследием русских писателей.
«Уверен, что это станет весомым вкладом в интеграцию освобожденных областей в культурное и духовное пространство России», — уточнил Аксёнов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, крымские власти заявили о готовности оказать содействие в переподготовке школьных учителей из Херсонской и Запорожской областей, чтобы уже с нового учебного года занятия на освобождённых территориях проводились по российским программам.