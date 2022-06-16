Чита, 16 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3385). сообщает прокуратура региона 16 июня.

Преступность

В целом тенденция к снижению указанных преступлений наблюдается как по России (-0,8%), так и по Дальневосточному федеральному округу (- 4,7%). Наибольшее число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, зарегистрировано в Центральном (440), Железнодорожном (204), Черновском (230) районах г. Читы, а также в Агинском (241) районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2021 года, число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (повторная преступность), в Забайкалье возросло на 2,8% до 6873 (67,9% от числа всех оконченных преступлений в регионе).

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост рецидивных преступлений