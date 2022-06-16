Москва, 16 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Угроза Украины нанести удар по Крымскому мосту является самоубийством, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в случае удара по мосту будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также депутат предупредил о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских боевиков.

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